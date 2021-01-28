Минай підписав колишнього гравця львівських Карпат

Панчишин перебрався до клубу із Закарпаття

Джерело - ФК Минай.

Новим гравцем ФК Минай у зимове міжсезоння став ексфутболіст львівських Карпат Орест Панчишин.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цього тижня він підписав контракт із клубом.

20-річний футболіст за позицією півзахисник, орієнтований на атаку. Народився в місті Новояворівськ Львівської області.

Кар’єру футболіста розпочав у львівських Карпатах. У їхньому складі здобув бронзові нагороди чемпіонату України U-19.

Цей сезон Орест розпочав у складі основи Карпат у Другій лізі, провів 9 матчів у чемпіонаті, 1 у Кубку, забив 1 гол.

Нагадаємо, Минай не зміг дограти спаринг у Туреччині.