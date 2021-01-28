 Наполі вирішив не звільняти Гаттузо | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі вирішив не звільняти Гаттузо

Сьогодні 11:15 722 0
Тренер провів зустріч з керівництвом клубу
Наполі вирішив не звільняти Гаттузо
#Наполі, #Гаттузо

Джерело - sport.ua.

Дженнаро Гаттузо залишиться головним тренером команди Наполі незважаючи на те, що в ЗМІ раніше з'явилися розмови про відставку наставника Партенопеї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс і спортивний директор Андреа К’явеллі провели зустріч з командою і тренерським штабом. На ній керівництво повідомило про те, що зміни тренера найближчим часом не буде: Гаттузо повністю довіряють.

Раніше повідомлялося про те, що замінити Гаттузо в Наполі може Рафаель Бенітес.

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