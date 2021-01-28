Наполі вирішив не звільняти Гаттузо

Джерело - sport.ua.
Дженнаро Гаттузо залишиться головним тренером команди Наполі незважаючи на те, що в ЗМІ раніше з'явилися розмови про відставку наставника Партенопеї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс і спортивний директор Андреа К’явеллі провели зустріч з командою і тренерським штабом. На ній керівництво повідомило про те, що зміни тренера найближчим часом не буде: Гаттузо повністю довіряють.
Раніше повідомлялося про те, що замінити Гаттузо в Наполі може Рафаель Бенітес.