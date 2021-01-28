Наполі вирішив не звільняти Гаттузо

Тренер провів зустріч з керівництвом клубу

Дженнаро Гаттузо залишиться головним тренером команди Наполі незважаючи на те, що в ЗМІ раніше з'явилися розмови про відставку наставника Партенопеї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс і спортивний директор Андреа К’явеллі провели зустріч з командою і тренерським штабом. На ній керівництво повідомило про те, що зміни тренера найближчим часом не буде: Гаттузо повністю довіряють.

Раніше повідомлялося про те, що замінити Гаттузо в Наполі може Рафаель Бенітес.