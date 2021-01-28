Ворскла продовжила контракт з хорватським хавбеком

Джерело - ФК Ворскла.

Ворскла продовжила контракт з хорватським хавбеком Давідом Пуцліном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст пролонгував угоду з полтавським клубом на 2 роки.

З'явившись в Ворсклі рік тому, хорватський півзахисник Давід Пуцлін відразу отримав місце в стартовому складі та не віддавав його на протязі всього часу. Хорват повністю виправдав довіру Юрія Максимова своєю грою. Відповідно, обидві сторони, полтавський клуб і Давід, продовжили угоду ще на два роки.

Амбітні завдання, які ставить перед собою Ворскла, спонукали півзахисника на те, щоб залишитися в команді. Договір закріпили своїми підписами всі учасники цієї футбольної угоди в холі готелю Royal Seginus, де Ворскла проводить свої тренувальні збори.

Нагадаємо, Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині.