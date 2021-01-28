Джерело - ФК Ворскла.
Ворскла продовжила контракт з хорватським хавбеком Давідом Пуцліном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст пролонгував угоду з полтавським клубом на 2 роки.
З'явившись в Ворсклі рік тому, хорватський півзахисник Давід Пуцлін відразу отримав місце в стартовому складі та не віддавав його на протязі всього часу. Хорват повністю виправдав довіру Юрія Максимова своєю грою. Відповідно, обидві сторони, полтавський клуб і Давід, продовжили угоду ще на два роки.
Амбітні завдання, які ставить перед собою Ворскла, спонукали півзахисника на те, щоб залишитися в команді. Договір закріпили своїми підписами всі учасники цієї футбольної угоди в холі готелю Royal Seginus, де Ворскла проводить свої тренувальні збори.
Нагадаємо, Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині.