 Карпати продали Хланя у Зорю | Футбол | Champion.com.ua
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Рекордний трансфер в історії: Карпати продали Хланя у Зорю

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Карпати здійснили перший трансфер у сезоні.
Рекордний трансфер в історії: Карпати продали Хланя у Зорю
#Карпати

Джерело - Карпати.

Півзахисник Карпат Максим Хлань, якому сьогодні виповнилось 18 років, став гравцем луганської Зорі.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Відповідно до угоди, Карпати додатково отримають відсоток від наступного продажу футболіста із Зорі у третій клуб.

"Ми щиро бажаємо нашому вихованцю удачі в новому клубі, сподіваємося, він проявить себе якомога краще. А якщо щось не складеться, Максим завжди зможе повернутися в Карпати.

На відміну від багатьох інших гравців, які просто покинули клуб у важкий період, Хлань пішов адекватно і допоміг нам заробити непогані гроші - за моєю інформацією, це рекордний трансфер в історії другої ліги. Тож сподіватимемося, що Максим зможе добитися максимальних здобутків і повністю реалізувати свій талант", - розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин. 

Раніше повідомлялося, що Карпати Галич близькі до підписання гравців із Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

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