Антон Братков знайшов новий клуб

Український захисник Антон Братков став гравцем єреванського Пюніка.

Про це повідомляє Sport Arena.

Термін договору з клубом не уточнюється.

До переходу в Пюнік вихованець Динамо виступав за Металіст 1925 за який сумарно провів дев'ять матчів.

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У чемпіонаті України Антон пограв за Десну (60 матчів), ПФК Львів (30) і Зірку, а також виступав за другу команду Динамо.

Після десяти зіграних матчів Пюнік займає передостаннє, дев'яте місце в таблиці елітного дивізіону Вірменії. Команда не перемагає в чемпіонаті з 12 вересня.

Нагадаємо, екстренер ФК Львів очолив Пюнік.