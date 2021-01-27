Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубку Англії

Головним протистоянням стане поєдинок Евертона та Тоттенгема»

Джерело - Чемпіон.

У Кубку Англії завершилася стадія 1/16 фіналу. Останньою грою раунду був матч між командами 2-го і 4-го дивізіонів, Борнмут і Кроулі Таун (2:1).

Тепер відомі всі пари 1/8 фіналу, матчі відбудуться 9-11 лютого. Головним протистоянням стане поєдинок Евертона та Тоттенгема.

Кубок Англії. 1/8 фіналу

Бернлі - Борнмут

Манчестер Юнайтед - Вест Гем

Шеффілд Юнайтед - Брістоль Сіті

Вулвергемптон - Саутгемптон

Барнслі - Челсі

Евертон - Тоттенгем

Суонсі - Манчестер Сіті

Лестер - Брайтон

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля, а Тоттенгем здолав Віком у Кубку Англії.