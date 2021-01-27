Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.
У Кубку Англії завершилася стадія 1/16 фіналу. Останньою грою раунду був матч між командами 2-го і 4-го дивізіонів, Борнмут і Кроулі Таун (2:1).
Тепер відомі всі пари 1/8 фіналу, матчі відбудуться 9-11 лютого. Головним протистоянням стане поєдинок Евертона та Тоттенгема.
Кубок Англії. 1/8 фіналу
Бернлі - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Вест Гем
Шеффілд Юнайтед - Брістоль Сіті
Вулвергемптон - Саутгемптон
Барнслі - Челсі
Евертон - Тоттенгем
Суонсі - Манчестер Сіті
Лестер - Брайтон
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля, а Тоттенгем здолав Віком у Кубку Англії.