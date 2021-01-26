 Динамо оплатить лікування 11-річного футболіста, в якого стріляли невідомі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо оплатить лікування 11-річного футболіста, в якого стріляли невідомі

Вчора 23:10 391 0
Динамо допомогло юному футболісту
Динамо оплатить лікування 11-річного футболіста, в якого стріляли невідомі
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо взяло на себе оплату за лікування пораненого футболіста дитячо-юнацького футбольного клубу Чемпіон Максима Капустяника, якого декілька днів тому поранили невідомі у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Динамо вирішило допомогти сім'ї пораненого хлопчика фінансово, взявши на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації. Ігор Суркіс особисто зустрівся з батьком Максима – Ярославом. Президент киян попросив передати хлопчику слова підтримки, а також повний комплект динамівського екіпірування, повідомляє офіційний сайт киян.

Наразі стан 11-річного хлопця стабілізувався, він вже робить перші кроки після поранення. Він перебуває у київській лікарні Охматдит.

Після того, як Максима випишуть із медичного закладу, він пройде курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській під контролем клубних лікарів.

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