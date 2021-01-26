Гомес став гравцем Севільї

Джерело - football24.ua.
Севілья підсилила склад півзахисником Аталанти Алехандро Гомесом.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу
Хавбек підписав контракт до 30 червня 2024 року.
За інформацією Marca, сума трансферу склала 5+2 млн євро.
Гомес виховувався у академії Арсенал Саранді, з якого перейшов до Сан-Лоренсо. Серед європейських клубів півзахисника – Катанья, Металіст і Аталанта. У складі бергамасків Папу став справжнім лідером, провівши за 6 років 250 матчів, відзначившись 59 голами та 71 асистом.
🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021
¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas
Нагадаємо, Аталанта відмовилась продати Гомеса до італійського клубу.