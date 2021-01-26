Гомес став гравцем Севільї

Севілья підсилилась півзахисником

Севілья підсилила склад півзахисником Аталанти Алехандро Гомесом.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу

Хавбек підписав контракт до 30 червня 2024 року.

За інформацією Marca, сума трансферу склала 5+2 млн євро.

Гомес виховувався у академії Арсенал Саранді, з якого перейшов до Сан-Лоренсо. Серед європейських клубів півзахисника – Катанья, Металіст і Аталанта. У складі бергамасків Папу став справжнім лідером, провівши за 6 років 250 матчів, відзначившись 59 голами та 71 асистом.

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴



¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

Нагадаємо, Аталанта відмовилась продати Гомеса до італійського клубу.