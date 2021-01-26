Минай підписав ексзахисника Динамо

Минай підсилився захисником

Ексфутболіст Динамо та Арсенала Данило Карась став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угоди із гравцем не розголошуються.

24-річний футболіст за позицією правий захисник, хоча може зіграти і центрального. Свою футбольну кар’єру починав у складі юнацької команди дніпровського Дніпра. У 2016-му році перейшов до київського Динамо, де грав у молодіжному складі. У 2018-му на правах оренди перейшов до київського Арсенала, з яким дебютував в УПЛ.

Останній сезон Карась провів у Першій лізі – в команді Гірник-Спорт. Наразі він з командою перебуває у Туреччині та готується до матчів УПЛ.

Нагадаємо, Минай не зміг дограти спаринг у Туреччині.