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Минай підписав ексзахисника Динамо

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Минай підписав ексзахисника Динамо
#Минай, #УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Ексфутболіст Динамо та Арсенала Данило Карась став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угоди із гравцем не розголошуються.

24-річний футболіст  за позицією правий захисник, хоча може зіграти і центрального. Свою футбольну кар’єру починав у складі юнацької команди дніпровського Дніпра. У 2016-му році перейшов до київського Динамо, де грав у молодіжному складі. У 2018-му на правах оренди перейшов до київського Арсенала, з яким дебютував в УПЛ. 

Останній сезон Карась провів у Першій лізі – в команді Гірник-Спорт. Наразі він з командою перебуває у Туреччині та готується до матчів УПЛ.

Нагадаємо, Минай не зміг дограти спаринг у Туреччині.

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