Астон Вілла підписала лідера Марселя

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Марселя Морган Сансон перейшов в Астон Віллу.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Контракт з гравцем розрахований на 4,5 роки. Інші деталі угоди не повідомляються.
За неофіційними даними, Марсель отримає близько 18 млн євро. Сансон провів у поточному сезоні 19 матчів, відзначився 2 голами та 3 асистами. Хавбек виступав за провансальців упродовж 4 років.
Welcome to Aston Villa, @Morgan_Sanson8! 🟣#WelcomeMorgan— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 26, 2021
Раніше, Манчестер Сіті переграв Астон Віллу.