Астон Вілла підписала лідера Марселя

Астон Вілла підсилилась півзахисником

Півзахисник Марселя Морган Сансон перейшов в Астон Віллу.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт з гравцем розрахований на 4,5 роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

За неофіційними даними, Марсель отримає близько 18 млн євро. Сансон провів у поточному сезоні 19 матчів, відзначився 2 голами та 3 асистами. Хавбек виступав за провансальців упродовж 4 років.

Раніше, Манчестер Сіті переграв Астон Віллу.