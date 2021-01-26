Джерело - upl.ua.
УПЛ затвердила дати та час початку матчів 14, 15 та 16 туру сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
14 ТУР
13 лютого (субота)
Минай — Львів 14:00
Зоря — Десна 14:00
Колос — Шахтар 17:00
Динамо — Олімпік 17:00
14 лютого (неділя)
Маріуполь — Олександрія 14:00
Рух — Ворскла 17:00
Дніпро-1 — Інгулець 17:00
15 ТУР
19 лютого (п’ятниця)
Олімпік — Дніпро-1 19:00
20 лютого (субота)
Маріуполь — Зоря 14:00
Олександрія — Минай 17:00
Львів — Колос 19:30
21 лютого (неділя)
Інгулець — Ворскла 14:00
Шахтар — Рух 17:00
Десна — Динамо 19:30
16 ТУР
26 лютого (п’ятниця)
Десна — Інгулець 19:00
27 лютого (субота)
Маріуполь — Дніпро-1 14:00
Ворскла — Олександрія 17:00
Колос — Рух 19:30
28 лютого (неділя)
Минай — Олімпік 14:00
Шахтар — Зоря 17:00
Львів — Динамо 19:30