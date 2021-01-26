УПл відновиться 13 лютого

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 14, 15 та 16 туру сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

14 ТУР

13 лютого (субота)

Минай — Львів 14:00

Зоря — Десна 14:00

Колос — Шахтар 17:00

Динамо — Олімпік 17:00

14 лютого (неділя)

Маріуполь — Олександрія 14:00

Рух — Ворскла 17:00

Дніпро-1 — Інгулець 17:00

15 ТУР

19 лютого (п’ятниця)

Олімпік — Дніпро-1 19:00

20 лютого (субота)

Маріуполь — Зоря 14:00

Олександрія — Минай 17:00

Львів — Колос 19:30

21 лютого (неділя)

Інгулець — Ворскла 14:00

Шахтар — Рух 17:00

Десна — Динамо 19:30

16 ТУР

26 лютого (п’ятниця)

Десна — Інгулець 19:00

27 лютого (субота)

Маріуполь — Дніпро-1 14:00

Ворскла — Олександрія 17:00

Колос — Рух 19:30

28 лютого (неділя)

Минай — Олімпік 14:00

Шахтар — Зоря 17:00

Львів — Динамо 19:30