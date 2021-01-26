Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі

Гірники здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 січня, у контрольному матчі донецький Шахтар переміг македонський Сілекс.

Після першого тайму матчу гірники програвали з рахунком 0:1. У другому таймі матчу гравці Шахтарі змінили ситуацію на футбольному полі, забивши чотири голи.

Контрольний матч

26 січня

Шахтар (Україна) - Сілекс (Македонія) 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Тантуровський, 1:1 - 55 Алан Патрік, 2:1 - 65 Корнієнко, 3:1 - 69 Степаненко, 4:1 - 90+1 Додо

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Лудогорцем у контрольному матчі.