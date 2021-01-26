Джерело - UA-футбол.
Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди Джессі Лінгарда до кінця сезону.
Про це повідомляє Sky Sports.
28-річний футболіст може зіграти на різних позиціях в нападі, але його улюблене місце на правому фланзі, де серед інших у Вест Гемі грає Андрій Ярмоленко.
При таких обставинах українцеві доведеться або шукати новий клуб, або переходити в центр нападу, де він провів останній кубковий матч.
Раніше повідомлялося, що в МЮ щодо оренди Лінгарда зверталися Галатасарай, Реал Сосьєдад, Ніцца і Шеффілд Юнайтед. Об'єктивно, молотобойці виглядають найпотужнішими в цьому списку. Під керівництвом Девіда Моєса команда посідає 7-е місце в АПЛ.
Лінгард в поточному сезоні не зіграв жодної хвилини в чемпіонаті, хоча раніше був важливим гравцем основи і навіть награв 24 матчі (4 голи) за збірну Англії. Його контракт з МЮ закінчується в середині 2022-го року.