При таких обставинах українцеві доведеться або шукати новий клуб, або переходити в центр нападу

Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди Джессі Лінгарда до кінця сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

28-річний футболіст може зіграти на різних позиціях в нападі, але його улюблене місце на правому фланзі, де серед інших у Вест Гемі грає Андрій Ярмоленко.

При таких обставинах українцеві доведеться або шукати новий клуб, або переходити в центр нападу, де він провів останній кубковий матч.

Раніше повідомлялося, що в МЮ щодо оренди Лінгарда зверталися Галатасарай, Реал Сосьєдад, Ніцца і Шеффілд Юнайтед. Об'єктивно, молотобойці виглядають найпотужнішими в цьому списку. Під керівництвом Девіда Моєса команда посідає 7-е місце в АПЛ.

Лінгард в поточному сезоні не зіграв жодної хвилини в чемпіонаті, хоча раніше був важливим гравцем основи і навіть награв 24 матчі (4 голи) за збірну Англії. Його контракт з МЮ закінчується в середині 2022-го року.