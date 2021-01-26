 Вест Гем хоче орендувати Лінгарда | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем хоче орендувати Лінгарда

Сьогодні 07:02 542 0
При таких обставинах українцеві доведеться або шукати новий клуб, або переходити в центр нападу
Вест Гем хоче орендувати Лінгарда
#Ярмоленко, #Вест Гем

Джерело - UA-футбол.

Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди Джессі Лінгарда до кінця сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

28-річний футболіст може зіграти на різних позиціях в нападі, але його улюблене місце на правому фланзі, де серед інших у Вест Гемі грає Андрій Ярмоленко.

При таких обставинах українцеві доведеться або шукати новий клуб, або переходити в центр нападу, де він провів останній кубковий матч.

Раніше повідомлялося, що в МЮ щодо оренди Лінгарда зверталися Галатасарай, Реал Сосьєдад, Ніцца і Шеффілд Юнайтед. Об'єктивно, молотобойці виглядають найпотужнішими в цьому списку. Під керівництвом Девіда Моєса команда посідає 7-е місце в АПЛ.

Лінгард в поточному сезоні не зіграв жодної хвилини в чемпіонаті, хоча раніше був важливим гравцем основи і навіть награв 24 матчі (4 голи) за збірну Англії. Його контракт з МЮ закінчується в середині 2022-го року.

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