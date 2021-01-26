Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув впевнену перемогу у спарингу з сербським клубом Чукарички.
Товариський матч
25 січня
СК Дніпро-1 - Чукарички (Белград, Сербія) 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Довбик, 2:0 - 45 Довбик
Дніпро-1: 23. Сарнавський (Зновенко,46), 17. Тейлор, 39. Сваток, 15. Логінов, 24. Дубінчак, 97. Ігнатенко, 76. Піхальонок, 29. Назаренко, 8. Когут, 54. Домарацький, 7. Довбик. (з 59 хвилини): 2. Сафронов, 22. Дуглас. 3. Адамюк, 11 Цуріков, 20. Ді Франко, 44. Батагов, 14. Ярмолюк, 10. Булеца, 53. Соловйов, 9. Хобленко.
Раніше, Дніпро-1 зіграв внічию зі Спартаком у контрольному матчі.