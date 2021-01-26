 СК Дніпро-1 - Чукарички 2:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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СК Дніпро-1 - Чукарички 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:55 238 0
Артем Довбик оформив дубль у матчі
СК Дніпро-1 - Чукарички 2:0. Огляд матчу
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув впевнену перемогу у спарингу з сербським клубом Чукарички.

Товариський матч
25 січня

СК Дніпро-1 - Чукарички (Белград, Сербія) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Довбик, 2:0 - 45 Довбик

Дніпро-1: 23. Сарнавський (Зновенко,46), 17. Тейлор, 39. Сваток, 15. Логінов, 24. Дубінчак, 97. Ігнатенко, 76. Піхальонок, 29. Назаренко, 8. Когут, 54. Домарацький, 7. Довбик. (з 59 хвилини): 2. Сафронов, 22. Дуглас. 3. Адамюк, 11 Цуріков, 20. Ді Франко, 44. Батагов, 14. Ярмолюк, 10. Булеца, 53. Соловйов, 9. Хобленко.

Раніше, Дніпро-1 зіграв внічию зі Спартаком у контрольному матчі.

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