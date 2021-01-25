 Луческу задоволений прогресом юного нападника Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу задоволений прогресом юного нападника Динамо

Сьогодні 22:31 71 0
Ігор Циганик прокоментував конкуренцію нападників у Динамо
Луческу задоволений прогресом юного нападника Динамо
#Динамо, #Ванат, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Мірчі Луческу спостерігає за прогресом 19-річного форварда Владислава Ваната, який в складі Динамо U-21 в нинішньому сезоні забив 11 голів.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Дуже великі перспективи у Ваната. Цей футболіст добре зарекомендував себе зараз. І я знаю, що Луческу бачить в ньому дуже хорошу перспективу. Я розумію, ми постійно говоримо: "Тренер бачить перспективу Бєсєдіна. Тренер бачить перспективу Супряги. Тренер бачить перспективу тепер у Ванаті. Тренер бачить перспективу в Русині. Коли вони стануть нападниками?.

Тут потрібно виховувати свого футболіста. Зараз повернувся Бєсєдін, є Супряга, є молодий Ванат, є Вербич, який може зіграти на позиції нападника, одужує Русин. Скільки ще нападників треба? Хтось в цій конкуренції повинен вистрілити, повинен вирости. Якщо з них ніхто до літа себе не проявить, то я впевнений, що влітку Луческу вимагатиме нападника. Категорично.

Чи втратив Супряга довіру Луческу. Думаю, що частково десь так, бо дуже румунський тренер вірив у цього нападника. Але зараз є конкуренція. Дуже добре тренерський штаб говорив про Ваната, тому подивимося", - сказав Циганик.

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