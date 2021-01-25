Колишній нападник Дніпра Матеус може повернутися в українську Прем'єр-лігу.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене є дві пропозиції від китайських клубів. Але я поки чекаю цікавого запрошення. До того ж в Китаї багато команд змінюють назви, у них там досить нестабільна ситуація. Тому чекаємо, чим все закінчиться, тоді розглянемо варіанти.

Є пропозиції як з України, так і з інших країн. Я хочу грати там, де зможу постійно бути з родиною. Як складеться життя, так і буде", - розповів Матеус.