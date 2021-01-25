Алекс Тейшейра може повернутися в УПЛ

Шахтар зацікавлений в переході свого колишнього гравця Алекса Тейшейри.

Про це повідомляє Fichajes.

У донецькому клубі вважають, що футболістові буде комфортно знову грати за цю команду. Також на його вибір може вплинути постійна боротьба за чемпіонство й участь в єврокубках.

31-річним бразильцем також цікавляться Астон Вілла і Бенфіка. Англійський клуб пропонує йому контракт на 2 сезони з можливістю продовження ще на один, якщо його виступ буде на очікуваному рівні.

Тейшейра грав за гірників у 2010-2016 роках, забив 89 голів і віддав 25 результативних передач у 222 матчах, після чого за 50 млн євро перейшов у китайський клуб Цзянсу Сунін. З початку 2021 року футболіст перебуває в статусі вільного агента

Раніше Шахтар розписав мирову з Лудогорцем.