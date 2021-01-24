Фенербахче запустив збір коштів від вболівальників на трансфер Езіла

Керівництво клубу хоче зібрати 2 млн євро

Фенербахче попросив фінансової допомоги у вболівальників для підписання контракту з півзахисником Месутом Езілом.

Про це заявив президент клубу Алі Коч.

"Прохання до наших фанатам. Будь ласка, продовжуйте підтримувати нас, ми також залежимо від вашої фінансової підтримки. В день підписання попрошу побити рекорд за допомогою СМС. Може бути, набереться 300 тисяч, 500 тисяч або навіть мільйон текстових повідомлень. Ця підтримка піде нам на користь", - заявив Коч.

Очікується, що до 2024 року 32-річний Езіл отримає в турецькому клубі більше € 15 млн. Наголошується, що це досить великі гроші для клубу, у якого заборгованість перевищує € 520 млн.

Одне повідомлення коштує 20 турецьких лір (близько € 2,20). Клуб таким чином розраховує отримати до € 2 млн.

Раніше, Езіл натякнув на перехід до Фенербахче.