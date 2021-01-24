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Олімпік підписав вихованця Порту

Сьогодні 13:25 293 0
Угода з футболістом розрахована на 3,5 роки
Олімпік підписав вихованця Порту
#Олімпік

Джерело - ФК Олімпік.

Олімпік підписав 20-річного камерунського форварда Тадеуса Нкенга, чий контракт із серпня 2018-го по липень 2020-го належав португальському Порту.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Угода з футболістом розрахована на 3,5 роки.

Тадеус народився у невеликому портовому містечку Бонабері на узбережжі річки Вурі в Камеруні. Тут Нкенг почав робити свої перші кроки у футболі, виступаючи за місцеву команду Еколого Бразер Де Камерун. Завдяки своїй феноменальній швидкості та дриблінгу, юний талант привернув увагу скаутів академії португальського Порту і в 17-річному віці переїхав до Європи.

Зігравши 4 матчі за молодіжний склад драконів, Нкенг підписав контракт із Порту-Б, який виступає у другому за силою дивізіоні країни. У сезоні 2019/2020 нападник взяв участь в 11-ти поєдинках, де зумів відзначитися одним голом і віддати одну результативну передачу.

На рахунку Тадеуса також один гол в двох поєдинках за збірну Камеруну U-20.

Основне амплуа Нкенга - форвард, проте футболіст може закрити і позицію правого вінгера. В Олімпіку камерунець виступатиме під №17.

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