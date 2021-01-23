Челсі не планує запрошувати Аллегрі

Массіміліано Аллегрі не очолить Челсі

Челсі не зацікавлений в запрошенні Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Перед колишнім наставником Ювентуса і Мілана в Лондоні віддадуть перевагу недавно звільненому з ПСЖ Томасу Тухелю. Альтернатива німцеві – його співвітчизник Ральф Рангнік.

При цьому Челсі спробує завершити сезон із Френком Лемпардом на чолі команди, попри чутки про його можливу заміну на Андрія Шевченка або Аврама Гранта.

Раніше повідомлялося, що Челсі знайшов заміну Лемпарду.