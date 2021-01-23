Реал визначився із заміною Зідана

Джерело - footballua.tv.
Реал збирається зробити ставку на тренера Кастільї Рауля, якщо нинішній наставник команди Зінедін Зідан втратить свою посаду.
Про це повідомляє AS
У Мадриді вивчали варіанти з поверненням Жозе Моурінью і запрошенням Маурісіо Почеттіно. "Особливий" не захотів кидати свій проект в Тоттенгемі, аргентинець недавно підписав контракт з ПСЖ.
Рауль тренує другу команду Реала з 2019 року. Під його керівництвом колектив минулого літа виграв Юнацьку лігу УЄФА.
Нагадаємо, Зідан здав позитивний тест на коронавірус.