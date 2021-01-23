Реал визначився із заміною Зідана

Рауль може очолити першу команду Реала

Реал збирається зробити ставку на тренера Кастільї Рауля, якщо нинішній наставник команди Зінедін Зідан втратить свою посаду.

Про це повідомляє AS

У Мадриді вивчали варіанти з поверненням Жозе Моурінью і запрошенням Маурісіо Почеттіно. "Особливий" не захотів кидати свій проект в Тоттенгемі, аргентинець недавно підписав контракт з ПСЖ.

Рауль тренує другу команду Реала з 2019 року. Під його керівництвом колектив минулого літа виграв Юнацьку лігу УЄФА.

Нагадаємо, Зідан здав позитивний тест на коронавірус.