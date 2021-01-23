Десна готує трансфер румунського захисника

Десна може підписати захисника

Центральний захисник Астри з Джурджу Константін Діма вилетів в Україну для узгодження деталей свого трансферу у Десну.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Керівництво Астри дозволило 21-річному Дімі відправитися в Україну для проходження медичного огляду та узгодження контракту, так як в майбутньому тренерський штаб цього клубу не розраховує на футболіста.

У поточному розіграші чемпіонату Румунії провів 9 матчів, в яких відзначився 1 асистом.

Контракт Діми з Астрою розрахований до літа 2022 року. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 700 тис євро.