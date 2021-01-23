Ексгравець Шахтаря перейшов у російський клуб

Черговий український футболіст продовжить кар'єру у Росії

Український захисник Олександр Мігунов став гравцем російської Чайки, яка грає у ФНЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Угода з українцем розрахована на 1,5 року. Інші деталі контракту не повідомляються.

Мігунов – вихованець Дніпра, в якому й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2015 по 2017 рік належав донецькому Шахтарю, однак виступав переважно в орендах (в Маріуполі та Олімпіку). Також встиг пограти в СК Дніпро-1, Колосі та карагандинському Шахтарі. Останнім клубом Олександра став брестський Рух, який він покинув після закінчення сезону.

Раніше, Нойок перейшов до Оренбурга.