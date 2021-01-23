Тайсон може взимку покинути Шахтар

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Тайсон, який лише кілька днів тому приєднався до команди на зборах в Туреччині, може покинути український клуб вже в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє GauchaZH.
Агент футболіста, який прилетів з ним в Європу, хоче найближчим часом зустрітися з керівництвом Шахтаря, щоб обговорити можливість відходу Тайсона в Інтернасьйонал, який виявляє зацікавленість в послугах ветерана.
Бразильські джерела повідомляють, що Шахтар може відпустити Тайсона, якщо отримає бажану компенсацію, сума якої не розкривається.