Тайсон може взимку покинути Шахтар

Тайсон може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Тайсон, який лише кілька днів тому приєднався до команди на зборах в Туреччині, може покинути український клуб вже в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє GauchaZH.

Агент футболіста, який прилетів з ним в Європу, хоче найближчим часом зустрітися з керівництвом Шахтаря, щоб обговорити можливість відходу Тайсона в Інтернасьйонал, який виявляє зацікавленість в послугах ветерана.

Бразильські джерела повідомляють, що Шахтар може відпустити Тайсона, якщо отримає бажану компенсацію, сума якої не розкривається.

Раніше, Шахтар зіграв внічию з польським Лехом.