Екснападник Шеффілд Юнайтед помер у 35 років

Колишньому форварду було лише 35 років.

Найкращий бомбардир в історії збірної Ямайки та Шеффілд Юнайтед Лутон Шелтон помер у віці 35 років.

Про це повідомляє loopjamaica.

Лутон Шелтон страждав аміотрофічним бічним склерозом (БАС/ALS), більш відомим як хвороба Лу Геріга. Хвороба ALS призводить до загибелі рухових нейронів у спинному мозку. З часом м’язи дегенерують, і людина втрачає здатність рухатися, говорити, ковтати і, зрештою, дихати. Відомий лише один випадок, коли вдавалося вилікуватися від цієї недуги.

У Шелтона хвороба була діагностована через 19 місяців після того, як він отримав травму, граючи за Харбор Вью у матчі чемпіонату Ямайки проти Садів Тіволі. Ця гра, яка відбулася 21 лютого 2017 року, стала останнім футбольним матчем для Лутона.