 Екснападник Шеффілд Юнайтед помер у 35 років | Футбол | Champion.com.ua
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Екснападник Шеффілд Юнайтед помер у 35 років

Сьогодні 08:55 454 0
Колишньому форварду було лише 35 років.
Екснападник Шеффілд Юнайтед помер у 35 років
#Шеффілд Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Найкращий бомбардир в історії збірної Ямайки та Шеффілд Юнайтед Лутон Шелтон помер у віці 35 років.

Про це  повідомляє loopjamaica. 

Лутон Шелтон страждав аміотрофічним бічним склерозом (БАС/ALS), більш відомим як хвороба Лу Геріга. Хвороба ALS призводить до загибелі рухових нейронів у спинному мозку. З часом м’язи дегенерують, і людина втрачає здатність рухатися, говорити, ковтати і, зрештою, дихати. Відомий лише один випадок, коли вдавалося вилікуватися від цієї недуги.

У Шелтона хвороба була діагностована через 19 місяців після того, як він отримав травму, граючи за Харбор Вью у матчі чемпіонату Ямайки проти Садів Тіволі. Ця гра, яка відбулася 21 лютого 2017 року, стала останнім футбольним матчем для Лутона.

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