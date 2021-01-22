Арсенал підсилився голкіпером

Метью Раян змінив клуб

Австралійський голкіпер Метью Раян став гравцем Арсенала.

Про це повідомляє пресслжуба лондонського клубу.

У Лондоні кіпер гратиме до кінця поточного сезону на правах оренди.

В Арсенал Раян перейшов із Брайтона, де провів першу частину кампанії АПЛ 2020/21. 28-річний страж воріт відіграв в 11 матчах (2 на нуль), пропустивши 19 м'ячів.

Голкіпер також має досвід виступів у двох австралійських клубах (Сентрал Кост і Блектаун Сіті), Брюгге, Валенсії та Генку. Метью виступає за збірну Австралії та має у своєму активі 58 матчів.

Раніше, Арсенал розірвав контракт з Папастатопулосом.