 Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле

Вчора 23:57 290 0
Яремчук відіграв увесь матч, Пластун та Безус - на лаві запасних
Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле
#Гент, #Генк, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле Генк зустрічався з Гентом.

З перших хвилин у складі Гента вийшов Роман Яремчук і відіграв всю гру. Роман Безус та Ігор Пластун матч провели на лаві запасних. Яремчуку наприкінці першого тайму матчу вдалося забити гол, зрівнявши рахунок. Господарі змогли забити швидкий гол, а через 5 хвилин залишилися у меншості. Гент тривалий час грав у більшості, але здобути перемогу не зумів. Матч завершився внічию 1:1.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
25 тур, 21 січня

Генк - Гент 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Онуачу, 1:1 - 45+3 Яремчук

Раніше, Гент з Яремчуком програв Антверпену.

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