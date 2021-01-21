Російський форвард перейде до Фіорентини

Кокоріну залишилося пройти медогляд

Джерело - Чемпіон.

Російський форвард Олександр Кокорін продовжить кар'єру у Фіорентині.

Про це повідомила пресслужба російського Спартака.

Сума трансферу складе чотири мільйони євро, а сам футболіст підпише контракт до 2024-го року. Найближчим часом Олександр пройде медогляд.

В ближайшее время Александр Кокорин отправится в Италию и в случае успешного прохождения медосмотра станет игроком "Фиорентины"



Перед отъездом в "Фиорентину" нападающий попрощался с красно-белыми и поблагодарил команду за полгода, проведенные вместе 👇 — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) January 21, 2021

Кокорін в поточному сезоні встиг забити два голи в десяти матчах.

Нагадаємо, Наполі знищив Фіорентину у 18 турі Серії А.