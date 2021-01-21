Минай підписав українського захисника

Джерело - ФК Минай.
25-річний український центральний захисник Олексій Ковтун підписав контракт з Минаєм.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У 2013-му році Ковтун став гравцем системи київського Динамо, виступав за команду U-19. Потім перейшов до харківського Металіста, потім продовжив кар'єру в Полтаві і львівських Карпатах. Має досвід ігор в УПЛ.
Також футболіст виступав у білоруських клубах - у 2018-му році захищав кольори Мінська, а останній сезон провів у складі брестського Руху.
Виступав за збірну України U-20.
Раніше, Минай підсилився вихованцем Динамо.