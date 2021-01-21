Челсі може змінити головного тренера

Челсі може звільнити Френка Лемпарда

Керівництво Челсі відправить у відставку головного тренер команди Френка Лемпарда, якщо йому не вдасться виправити стан справ в АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонці після 19 турів займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 балів.

За даними джерела, боси клубу вже вибрали ймовірні кандидатури на заміну Лемпарду - ними стали екстренер ПСЖ Томас Тухель і колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Челсі на виїзді програв Лестеру у 18 турі АПЛ.