 Челсі може змінити головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі може змінити головного тренера

Сьогодні 13:14 344 0
Челсі може звільнити Френка Лемпарда
Челсі може змінити головного тренера
#Челсі, #Лемпард

Джерело - football.ua.

Керівництво Челсі відправить у відставку головного тренер команди Френка Лемпарда, якщо йому не вдасться виправити стан справ в АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонці після 19 турів займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 балів.

За даними джерела, боси клубу вже вибрали ймовірні кандидатури на заміну Лемпарду - ними стали екстренер ПСЖ Томас Тухель і колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Челсі на виїзді програв Лестеру у 18 турі АПЛ.

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