Челсі може змінити головного тренера

Джерело - football.ua.
Керівництво Челсі відправить у відставку головного тренер команди Френка Лемпарда, якщо йому не вдасться виправити стан справ в АПЛ.
Про це повідомляє Sky Sports.
Лондонці після 19 турів займають восьме місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 балів.
За даними джерела, боси клубу вже вибрали ймовірні кандидатури на заміну Лемпарду - ними стали екстренер ПСЖ Томас Тухель і колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
Нагадаємо, Челсі на виїзді програв Лестеру у 18 турі АПЛ.