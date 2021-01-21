Рух відмовив бельгійському клубу у трансфері Кухаревича

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Левен робив Руху три пропозиції щодо трансферу форварда Миколи Кухаревича.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Львів'яни відхилили всі спроби бельгійського клубу підписати 19-річного футболіста.

Левен займає 8-е місце в чемпіонаті Бельгії. Клуб є фарм-клуом Лестера, який дав згоду на трансфер. Кухаревич гарантували місце в першій команді і ігровий час.

Також до переговорів по Кухаревич підключилася City Football Group, яку очолює Ман Сіті.

Нагадаємо, Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича.