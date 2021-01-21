Зідан пояснив поразку Реала у Кубку Іспанії

Головний тренер Реалу Зінедін Зідан не вважає ганьбою поразку від клубу третього дивізіону Алькояно у Кубку Іспанії.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Відповідальність беру на себе. Гравці прагнули до перемоги, і якби ми забили другий гол, то все склалося б інакше. Але це футбол. У команд з таких ліг ми повинні вигравати. Але те, що трапилося не ганьба, таке буває - і тепер сталося з нами. Ми продовжимо працювати, ми не будемо божеволіти через це", - сказав Зідан.