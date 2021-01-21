Динамо не змогло продати Де Пену в МЛС

Джерело - Чемпіон.
Динамо вело переговори з одним з клубом МЛС щодо трансферу хавбека Карлоса Де Пени.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
"Динамо не дійшло згоди з клубом MLS щодо трансферу Де Піни. Переговори крутилися в районі 2.5 млн доларів, але не увінчалися успіхом. Гравець залишається в Україні", - розповів Бурбас.
Назва клубу, який претендував на уругвайського гравця, не повідомляється. У поточному сезоні Де Пена забив 5 голів в 19 матчах за Динамо.
Динамо не дійшло згоди з клубом МЛС щодо трансферу Де Пени. Перемовини крутилися в районі 2,5 млн., але не увінчалися успіхом. Гравець лишається в Україні.— Igor Burbas (@iburbas) January 20, 2021