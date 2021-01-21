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Динамо не змогло продати Де Пену в МЛС

Сьогодні 09:13 1098 0
Карлоса Де Пена залишається у Динамо
Динамо не змогло продати Де Пену в МЛС
#Динамо, #Де Пена

Джерело - Чемпіон.

Динамо вело переговори з одним з клубом МЛС щодо трансферу хавбека Карлоса Де Пени.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Динамо не дійшло згоди з клубом MLS щодо трансферу Де Піни. Переговори крутилися в районі 2.5 млн доларів, але не увінчалися успіхом. Гравець залишається в Україні", - розповів Бурбас.

Назва клубу, який претендував на уругвайського гравця, не повідомляється. У поточному сезоні Де Пена забив 5 голів в 19 матчах за Динамо.

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