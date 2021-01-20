Маліновський потрапив до ТОП-3 найкращих гравців матчу Удінезе - Аталанта

Український хавбек відмінно проявив себе на полі

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 10-го туру Серії Удінезе - Аталанта (1:1) добре себе проявив український півзахисник гостей Руслан Маліновський.

Про це повідомляє WhoScored.

Маліновський добре проявив себе на полі, і в результаті отримав від авторитетного порталу WhoScored оцінку 7,2 - третій найвищий бал серед усіх учасників матчу. Більш високий бал (7,3) отримав тільки його партнер по команді Маттео Пессіна і захисник Удінезе Самір. Такий же бал, як у Маліновського - у ще одного захисника Удінезе Бекао.