ПСЖ планує викупити захисника Роми

Захисник Алессандро Флоренці, який виступає за ПСЖ на правах оренди, може стати повноцінним гравцем паризького клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво ПСЖ збирається викупити 29-річного Флоренці у Роми, якій належать права на гравця. Відповідна опція прописана в орендному договорі, а сума викупу становить 9 мільйонів євро.

#PSG willing to use the option to buy for Alessandro #Florenzi. They will pay €9M to #ASRoma to become the loan in a permanente deal. Ready 4-year contract. #transfers