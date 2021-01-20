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ПСЖ планує викупити захисника Роми

Сьогодні 21:11 119 0
Флоренці виступає за ПСЖ на правах оренди
ПСЖ планує викупити захисника Роми
#ПСЖ, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Захисник Алессандро Флоренці, який виступає за ПСЖ на правах оренди, може стати повноцінним гравцем паризького клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво ПСЖ збирається викупити 29-річного Флоренці у Роми, якій належать права на гравця. Відповідна опція прописана в орендному договорі, а сума викупу становить 9 мільйонів євро.

Відзначається, що клуб вже підготував для італійця контракт, розрахований на 4 роки.

ПСЖ орендував Флоренці у вересні 2020 року. Він провів за клуб 13 матчів в чемпіонаті Франції, в яких забив два голи.

Раніше, Аллі хоче перейти у ПСЖ.

 

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