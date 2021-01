Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера

Нападник Ліверпуля Дивок Орігі незабаром може покинути чемпіонату Англії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський Інтер отримав пропозицію орендувати 25-річного форварда.

Divock #Origi could leave #Liverpool in January: the Belgian striker has been offered to #Inter on loan. #transfers #LFC