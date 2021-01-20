Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Дивок Орігі незабаром може покинути чемпіонату Англії.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Міланський Інтер отримав пропозицію орендувати 25-річного форварда.
Divock #Origi could leave #Liverpool in January: the Belgian striker has been offered to #Inter on loan. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2021
У нинішньому сезоні бельгієць жодного разу не виходив в стартовому складі червоних в АПЛ. Він чотири рази виходив на заміну.
Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.