Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера

Міланський клуб може орендувати Орігі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Дивок Орігі незабаром може покинути чемпіонату Англії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський Інтер отримав пропозицію орендувати 25-річного форварда.

У нинішньому сезоні бельгієць жодного разу не виходив в стартовому складі червоних в АПЛ. Він чотири рази виходив на заміну.

Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.