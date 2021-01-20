 Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал з Луніним сенсаційно програв Алькояно у Кубку Іспанії
Сьогодні 00:32 13
Ювентус переміг Наполі та виграв Суперкубок Італії
Сьогодні 00:01 183
Лунін став другим наймолодшим воротарем-дебютантом Реала
Вчора 23:17 429
Селюк: Яя Туре може бути граючим тренером Олімпіка
Вчора 22:25 165
Нойок перейшов до Оренбурга
Вчора 20:39 332
Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року
Вчора 20:09 439
Маліновський потрапив до ТОП-3 найкращих гравців матчу Удінезе - Аталанта
Вчора 19:25 724
Шахтар хоче купити воротаря Різника
Вчора 18:55 663
Корінтіанс погасив борг перед Динамо за Сідклея
Вчора 18:26 511
Усик отримав лист WBO і чекає пропозицій від Джошуа і Ф'юрі
Вчора 18:10 715
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:32 Футбол Реал з Луніним сенсаційно програв Алькояно у Кубку Іспанії 13
00:29 Футбол Манчестер Сіті - Астон Вілла 2:0. Огляд матчу 38
00:23 Футбол Вільярреал та Гранада не виявили сильнішого у 19 турі Ла-Ліги 48
00:10 Футбол Манчестер Юнайтед переміг Фулгем у 18 турі АПЛ 73
00:01 Футбол Ювентус переміг Наполі та виграв Суперкубок Італії 183
20 Січня 2021
23:58 Футбол Марсель вдома програв Лансу у перенесеному матчі Ліги 1 96
23:54 Футбол Бетіс переміг Сельту у 19 турі Ла-Ліги 95
23:50 Футбол Брюгге без Соболя переміг Остенде у 25 турі Ліги Жупіле 101
23:43 Футбол Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера 184
23:34 Хокей. УХЛ Донбас - Крижані Вовки 6:3. Огляд матчу 107
23:24 Футбол Баварія здолала Аугсбург, Лейпциг переміг Уніон. Результати 17 туру Бундесліги 118
23:17 Футбол Лунін став другим наймолодшим воротарем-дебютантом Реала 429
23:06 Футбол Півзахисник Реала хоче залишити команду 247
22:55 Футбол Арсенал розірвав контракт з Папастатопулосом 181
22:41 Хокей. УХЛ Сокіл - Маріуполь 8:2. Огляд матчу 168
22:25 Футбол Селюк: Яя Туре може бути граючим тренером Олімпіка 165
22:12 Футбол Хетафе здолав Уеску у 19 турі Ла-Ліги 164
22:01 Футбол Лунін дебютував у складі Реала 516
21:59 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу у перенесеному матчі АПЛ 292
21:55 Футбол Реал Сосьєдад переграв Кордобу в 1/16 фіналу Кубку Іспанії 185
21:43 Футбол Спортивний директор Кривбасу: Реконструкція стадіону має тривати півтора року 255
21:29 Футбол Шальке вдома програв Кельну у 17 турі Бундесліги 226
21:20 Хокей. УХЛ Донбас переграв Крижаних Вовків у 27 турі УХЛ 244
21:11 Футбол ПСЖ планує викупити захисника Роми 263
20:56 Футбол Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч Кубку Іспанії 490

Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера

Вчора 23:43 184 0
Міланський клуб може орендувати Орігі
Форвард Ліверпуля може перебратися до Інтера
#Інтер, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Дивок Орігі незабаром може покинути чемпіонату Англії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський Інтер отримав пропозицію орендувати 25-річного форварда. 

У нинішньому сезоні бельгієць жодного разу не виходив в стартовому складі червоних в АПЛ. Він чотири рази виходив на заміну.

Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.

Коментарі ()