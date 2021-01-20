Наполі може купити захисника Барселони

Італійський клуб націлився на Хуніора Фірпо

Джерело - Чемпіон.

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні 24-річного лівого захисника Барселони Хуніора Фірпо.

Про це повідомляє Transfermarkt.

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Фірпо - вихованець Бетіса, який перейшов у Барселону літом 2019-го року за €18 мільйонів. У поточному сезоні Фірпо провів за Барселону 10 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Хуніора із блаугранас розрахований до літа 2024-го року.

Орієнтовна вартість футболіста складає €10 мільйонів.

Нагадаємо, Наполі знищив Фіорентину у 18 турі Серії А.