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Наполі може купити захисника Барселони

Сьогодні 16:10 347 0
Італійський клуб націлився на Хуніора Фірпо
Наполі може купити захисника Барселони
#Наполі, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні 24-річного лівого захисника Барселони Хуніора Фірпо.

Про це повідомляє Transfermarkt.

 
 
 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Фірпо - вихованець Бетіса, який перейшов у Барселону літом 2019-го року за €18 мільйонів. У поточному сезоні Фірпо провів за Барселону 10 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Хуніора із блаугранас розрахований до літа 2024-го року.

Орієнтовна вартість футболіста складає €10 мільйонів.

Нагадаємо, Наполі знищив Фіорентину у 18 турі Серії А.

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