Інтер може обміняти Еріксена на гравця Арсенала

Джерело - football24.ua.
Інтер продовжує пошуки нової команди для півзахисника Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє Tuttosport.
Керівництво клубу вивчає можливість обміну з лондонським Арсеналом. Замість Еріксена міланці можуть отримати хавбека Лукаса Торрейру, який захищає кольори мадридського Атлетіко на правах оренди.
"Каноніри" збираються відкликати уругвайця з Іспанії та прилаштувати в інший клуб. Водночас данець з Інтера повернеться до АПЛ, якщо йому будуть платити повну зарплату.
Нагадаємо, Еріксен може повернутися в Тоттенгем.