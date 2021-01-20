Інтер може обміняти Еріксена на гравця Арсенала

Крістіан Еріксен може змінити клуб

Інтер продовжує пошуки нової команди для півзахисника Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво клубу вивчає можливість обміну з лондонським Арсеналом. Замість Еріксена міланці можуть отримати хавбека Лукаса Торрейру, який захищає кольори мадридського Атлетіко на правах оренди.

"Каноніри" збираються відкликати уругвайця з Іспанії та прилаштувати в інший клуб. Водночас данець з Інтера повернеться до АПЛ, якщо йому будуть платити повну зарплату.

Нагадаємо, Еріксен може повернутися в Тоттенгем.