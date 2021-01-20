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Динамо хоче підписати хабкека збірної Швеції

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Динамо хоче підсилити склад шведським хавбеом
Динамо хоче підписати хабкека збірної Швеції
#Динамо

Джерело - football.ua.

Динамо зацікавилося можливістю переходу півзахисника Геккена і збірної Швеції Далехо Ірандуста.

Про це повідомляє Sportbladet.

Свій інтерес до футболіста раніше виявляла французька Тулуза, проте український клуб готовий запропонувати найбільш вигідні умови особистої угоди самому гравцеві.

Йдеться про суму в 4 млн шведських крон (400 тис євро) на рік в якості заробітної плати, що перевищує пропозицію ще одного претендента на Ірандуста - нідерландського Гронінгена - у 2-3 рази.

При цьому, сума компенсації за півзахисника, у якого контракт з клубом добігає кінця наприкінці грудня 2021 року, складе 14 млн шведських крон (1,4 млн євро).

Нагадаємо, у Динамо зірвався спаринг в ОАЕ.

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