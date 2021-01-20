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Махарадзе пояснив провал у Зорі

Сьогодні 12:45 504 0
Заурі Махарадзе прокоментував досвід у Зорі
Махарадзе пояснив провал у Зорі
#Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Новоспечений голкіпер СК Дніпро-1 Заурі Махарадзе вказав причини невдалої кар'єри у Зорі.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене було менше ігрової практики, ніж в Олімпіку. Це стовідсотково моя провина. Виходить, не показав себе у тренувальних та ігрових моментах.

Але не можу сказати, що це погано на мені відбилося. Навпаки, це хороший досвід, який почав мені допомагати, ще коли я був у Зорі. Я пройшов цей момент", – сказав Махарадзе.

Раніше, Дніпро-1 підписав Махарадзе.

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