Болотніков назвав джерела фінансування Карпат

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков розповів про способи наповнення бюджету львівського клубу.

Про це розповів сам функціонер.

"У нас є титульний спонсор і водний спонсор "Моршинська". Води клуб споживає плюс-мінус на 1 мільйон гривень на рік. Це дуже серйозні обсяги і цифри. У нас є магазин, поля, які ми здаємо, в тому числі і стадіон Україна.

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Тепер у нас з'явився Patreon. Зараз у нас там близько 1700 євро, я вірю, що ця сума буде збільшуватися. Але навіть зараз, сума, здавалося б, невелика, але якщо помножити її на рік, перевести в гривні, то виходить майже 700 тисяч гривень на рік. Стільки грошей деякі клуби Першої ліги і УПЛ отримують від титульного спонсора. Так що це вже дуже вагомий внесок. Але в цілому, якщо брати всіх спонсорів, магазин, поля, Patreon – цього дуже мало виходить.

Основних джерел доходу три. Перше – Олег Смалійчук витратив чимало своїх грошей вже. Друге – нам трохи віддали боргів інші клуби. Третє – компенсація.

Що таке компенсація? Ви звикли до поняття трансферна вартість, деякі знають, що таке платіж солідарності. Компенсація – це коли молодий футболіст, вихованець клубу залишає його навіть вільним агентом, все одно його наступний клуб зобов'язаний виплатити компенсацію. Це витрати на виховання цього футболіста. Ці витрати не як трансферна вартість, їх не можна виставити просто так. Вони вираховуються за затвердженою формулою, їх неможливо оскаржити. Клуб, який виховав футболіста, може добровільно опустити цю суму, але зазвичай він хоче повну. Ось ці компенсації, а їх було чимало у нас влітку, дозволили якийсь час клубу прожити", – сказав Болотніков.