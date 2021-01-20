Шевченко оцінив збірну України у 2020 році

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки 2020 року.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я думаю, що 2020 рік був позитивним для мене і команди. Він дав нам багато оптимістичних відповідей по нашій грі. Я залишився задоволений, як ми виступили у важкій групі в Лізі націй. Особливо задоволений молодими футболістами, яким ми довірили вихід в складі, і вони виправдали надії.

Нове покоління в команді? Ситуація змушувала мене робити це, йти на ризик. Непідготовлені гравці, які жодного разу не тренувалися з основною командою, виходили та гідно грали на полі. У нас є щільна робота з командою U-21, з Русланом Ротанем. Задоволений тим, що витримується структура гри, якої дотримуємося ми. Молодих гравців легше вводити в такі важкі матчі.

Ми завжди дивимося в майбутнє з оптимізмом. На нас чекає важкий і насичений рік. Сподіваюся, що ми впораємося з коронавірусом, в світі з'явилася вакцина, всі країни намагаються швидко налагодити вакцинацію. Думаю, ближче до літа питання проведення Євро відпаде одразу ж, і турнір відбудеться", - розповів Шевченко.