Ярмоленко допоміг Вест Гему здолати Вест Бромвіч у 18 турі АПЛ

Українець виконав результативну передачу на Антоніо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги Вест Гем приймав Вест Бромвіч.

Наприкінці першого тайму матчу Боуен вивів вперед господарів. Після перерви гості зрівняли рахунок. На 62-ій хвилині матчу на зміну у складі господарів вийшов українець Андрій Ярмоленко, який вже через чотири хвилини виконав результативну передачу на Антоніо - 2:1.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 19 січня

Вест Гем - Вест Бромвіч 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Боуен, 1:1 - 51 Перейра, 2:1 - 66 Антоніо

Нагадаємо, Вест Гем із Ярмоленком здолав Бернлі.