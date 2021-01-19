Ярмоленко допоміг Вест Гему здолати Вест Бромвіч у 18 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги Вест Гем приймав Вест Бромвіч.
Наприкінці першого тайму матчу Боуен вивів вперед господарів. Після перерви гості зрівняли рахунок. На 62-ій хвилині матчу на зміну у складі господарів вийшов українець Андрій Ярмоленко, який вже через чотири хвилини виконав результативну передачу на Антоніо - 2:1.
Чемпіонат Англії - АПЛ
18 тур, 19 січня
Вест Гем - Вест Бромвіч 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Боуен, 1:1 - 51 Перейра, 2:1 - 66 Антоніо
Нагадаємо, Вест Гем із Ярмоленком здолав Бернлі.