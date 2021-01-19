Алаба не домовився про перехід у Реал

Давід Алаба не визначився з місцем продовження кар'єри

Захисник Баварії Давід Алаба не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Алаба не підписував угоди з "Королівським клубом". Реал зробив йому привабливу пропозицію, висловивши готовність платити 11-12 млн євро за сезон, і завдяки цьому став фаворитом в боротьбі за гравця.

Однак остаточне рішення про своє майбутнє австрієць прийме тільки в квітні або травні. Наразі він веде переговори ще з чотирма клубами - ПСЖ, Барселоною, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт з Алабою.