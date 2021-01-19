Алаба не домовився про перехід у Реал

Джерело - championat.com.
Захисник Баварії Давід Алаба не визначився зі своїм майбутнім.
Про це повідомляє Sky Sport Germany.
Алаба не підписував угоди з "Королівським клубом". Реал зробив йому привабливу пропозицію, висловивши готовність платити 11-12 млн євро за сезон, і завдяки цьому став фаворитом в боротьбі за гравця.
Однак остаточне рішення про своє майбутнє австрієць прийме тільки в квітні або травні. Наразі він веде переговори ще з чотирма клубами - ПСЖ, Барселоною, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт з Алабою.