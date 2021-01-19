 Алаба не домовився про перехід у Реал | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Білорусі забрали чемпіонат світу
Вчора 17:54 2609
Лунін може знову покинути Реал
Сьогодні 15:12 518
Усик назвав ціну за відстрочку бою з Джошуа
Сьогодні 14:34 1651
Манджукич став гравцем Мілана
Сьогодні 13:43 388
Збірна України з футзалу назвала склад на перші матчі відбору на Євро-2022
Сьогодні 12:28 1776
Промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик - Джойс
Вчора 23:45 1344
Шелестюк: Якщо Арум навіть Пакьяо злив, то що казати про Ломаченка?
Вчора 21:24 2264 1
Відома дата слухання в CAS у справі про матч Швейцарія - Україна
Вчора 19:42 1257
Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи
Вчора 18:09 5436
Рух підписав захисника збірної Ісландії
Вчора 17:39 752
Блоги
Фото дня. Дружина Ярмоленка показала їхнього молодшого сина
Фото дня. Дружина Ярмоленка показала їхнього молодшого сина Valeriy Ruchka
16.01.2021 17:05 1205
Роналду в образі супергероя прорекламував мобільну гру
Роналду в образі супергероя прорекламував мобільну гру Valeriy Ruchka
16.01.2021 14:50 664
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах Valeriy Ruchka
16.01.2021 13:09 1651
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
16.01.2021 11:45 471
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2596
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:38 Футбол Тимчик і Шапаренко повернулися в загальну групу Динамо 167
15:35 Блог Ніколи не здавайся. Селезньов провів тренування в октагоні 106
15:24 Бокс Визначився можливий суперник Вайлдера 262
15:12 Футбол Лунін може знову покинути Реал 518
14:55 Хокей Міхнов: В Україні про мене ніхто не знав 261
14:46 Теніс Світоліна зіграє на трьох турнірах після Australian Open 193
14:34 Бокс Усик назвав ціну за відстрочку бою з Джошуа 1651
14:16 Футбол Рух оголосив про перехід досвідченого півзахисника 453
13:56 Футбол Алаба не домовився про перехід у Реал 336
13:54 Блог Кемпінговий намет: на природі — як вдома 160
13:43 Футбол Манджукич став гравцем Мілана 388
13:30 Гандбол Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ 385
13:10 Футбол Ібрагімович підтвердив перехід Манджукича у Мілан 457
12:57 Біатлон Норвегія оголосила склад на чемпіонат світу 550
12:44 Баскетбол Гарден встановив новий рекорд НБА 452
12:28 Футзал Збірна України з футзалу назвала склад на перші матчі відбору на Євро-2022 1776
12:15 Футбол Торіно призначив нового головного тренера 347
11:57 Хокей Білорусі виплатять компенсацію за відібраний чемпіонат світу з хокею 849
11:56 Блог Дівчина дня. Італійська модель та акторка зробила відверті фото на честь перемоги улюбленого клубу 943
11:43 Бокс Гірн назвав фаворита бою Джошуа – Ф’юрі 1280
11:31 Хокей Міхнов назвав зарплату в канадській OHL 626
11:15 Футбол Екснападник Арсенала буде працювати на агентство Шаблія 465
10:59 Футбол Арсенал - Ньюкасл 3:0. Огляд матчу 386
10:47 Теніс Снігур впевнено стартувала на турнірі ITF в ОАЕ 404
10:32 Футбол Кривцов спростував велику зарплату у Шахтарі 856

Алаба не домовився про перехід у Реал

Сьогодні 13:56 336 0
Давід Алаба не визначився з місцем продовження кар'єри
Алаба не домовився про перехід у Реал
#Алаба, #Реал, #Баварія

Джерело - championat.com.

Захисник Баварії Давід Алаба не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Алаба не підписував угоди з "Королівським клубом". Реал зробив йому привабливу пропозицію, висловивши готовність платити 11-12 млн євро за сезон, і завдяки цьому став фаворитом в боротьбі за гравця.

Однак остаточне рішення про своє майбутнє австрієць прийме тільки в квітні або травні. Наразі він веде переговори ще з чотирма клубами -  ПСЖ, Барселоною, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт з Алабою.

Коментарі ()