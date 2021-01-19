Челсі звільнить Лемпарда у випадку поразки від Лестера

У Челсі може змінитися головний тренер

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард може бути звільнений з клубу найближчим часом.

Про це розповів інсайдер Саймон Джонсон.

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У випадку коли, Челсі поступиться Лестеру, то Лемпард покине свій пост.

"Керівництвом клубу вже обговорюються два фахівця, які можуть замінити Лемпарда. Поки подробиць не багато, але у Френка великі проблеми", - розповів Джонсон.

Лемпард очолив Челсі влітку 2019 року. На цей час команда знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ і відстає від лідера МЮ на 8 очок.