Челсі звільнить Лемпарда у випадку поразки від Лестера

Джерело - football.uа.
Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард може бути звільнений з клубу найближчим часом.
Про це розповів інсайдер Саймон Джонсон.
Актуально: Лестер - Челсі: Де дивитися матч АПЛ
У випадку коли, Челсі поступиться Лестеру, то Лемпард покине свій пост.
"Керівництвом клубу вже обговорюються два фахівця, які можуть замінити Лемпарда. Поки подробиць не багато, але у Френка великі проблеми", - розповів Джонсон.
Лемпард очолив Челсі влітку 2019 року. На цей час команда знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ і відстає від лідера МЮ на 8 очок.