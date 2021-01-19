Олімпік не відмовився від переїзду в Одесу - Антонов

Генеральний директор донецького Олімпіка Олексій Антонов упевнений, що в історії з потенційним переїздом команди до Одеси зарано ставити крапку.

Про це розповів сам функціонер.

"Так, це правда (про зірваний переїзд минулого літа – прим.). І сьогодні поки ще триває процес. Був аукціон. Виграла американська компанія. Потім розпочалися суди. Наскільки я знаю, сьогодні вони вже закінчились. Нібито йде обговорення, процеси судові, та поки ми чекаємо.

З нашого боку ми готові повністю взяти стадіон, займатися ним, розвивати команду. Є дуже багато дрібниць, які зростаються в одному місці – і Одеса, і держава, і суди. Поки немає про що говорити. Це навіть більше не про об'єднання (з Чорноморцем – прим.). Коли ми вели перемовини, то Чорноморець міг зникнути з мапи України. А сьогодні вони серед лідерів Першої ліги. Ми розглядали і злиття, але сьогодні вони лідери, стадіон заморожений. Поки немає руху вперед.

Такий варіант з'явився, коли дізналися, що на аукціон виставили стадіон. Чому б не поборотися – хороший регіон, хороший стадіон, хороші уболівальники. Тим більше, Климов мав проблеми. Тому зачепилися за цей варіант, подали заявку на аукціон. На жаль, програли торги. Дуже сподіваємося, що колись зростеться, ми опинемося в Одесі, до своєї гавані корабель зайде", – розповів Антонов.