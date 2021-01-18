Арсенал розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ

Гості провалили другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.

Перша половина матчу завершилася без забитих голів. А от після перерви господарі змогли забити три голи без відповіді. У складі канонірів дубль оформив Обамеянг.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 18 січня

Арсенал - Ньюкасл 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Обамеянг, 2:0 - 61 Сака, 3:0 - 77 Обамеянг

Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.

Нагадаємо, Вест Бромвіч несподівано обіграв Вулвергемптон у 19 турі АПЛ.