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Арсенал розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ

Вчора 23:55 152 0
Гості провалили другий тайм матчу
Арсенал розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ
#Арсенал, #АПЛ, #Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.

Перша половина матчу завершилася без забитих голів. А от після перерви господарі змогли забити три голи без відповіді. У складі канонірів дубль оформив Обамеянг.

Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 18 січня

Арсенал - Ньюкасл 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Обамеянг, 2:0 - 61 Сака, 3:0 - 77 Обамеянг

Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.

Нагадаємо, Вест Бромвіч несподівано обіграв Вулвергемптон у 19 турі АПЛ.

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