Арсенал розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.
Перша половина матчу завершилася без забитих голів. А от після перерви господарі змогли забити три голи без відповіді. У складі канонірів дубль оформив Обамеянг.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 18 січня
Арсенал - Ньюкасл 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Обамеянг, 2:0 - 61 Сака, 3:0 - 77 Обамеянг
Раніше, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ.
Нагадаємо, Вест Бромвіч несподівано обіграв Вулвергемптон у 19 турі АПЛ.