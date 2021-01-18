Львів підписав Брікнера

Український півзахисник продовжить кар'єру в клубі УПЛ

Джерело - ФК Львів.

Львів підсилився 27-річним українським півзахисником Іваном Брікнером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписаний за схемою 1,5+1.

Попереднім клубом Брікнера був львівський Рух, з яким Брікнер розірвав контракт 12-го січня поточного року. Тому до Львова футболіст приєднався на правах вільного агента. У складі Руху Іван провів 56 матчів, де забив 6 м'ячів. На професійному рівні також виступав за донецький Олімпік і Суми.

У Львові Брікнер буде грати під №8. Футболіст вже приєднався до табору львівської команди в Закарпатті та розпочав підготовку до другої частини сезону.

Раніше, ФК Львів поступився аматорському клубу у контрольному матчі.