Інтер змінить назву і клубний логотип

У Інтера зміниться назва

Китайська компанія Suning Group, яка володіє міланським Інтером, вирішили змінити назву клубу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Нинішня повна назва клубу "Football Club Internazionale Milano", незабаром буде скорочено на "Inter Milano".

Також змінитися логотип клубу - він буде модернізований відповідно до нової назви.

Очікується, що новий логотип буде представлений 9 березня, коли Інтер відзначатиме 113-річчя клубу.

Крім того, планується зміна титульного спонсора клубу - на зміну італійської Pirelli прийде китайська компанія Evergrande.

Нагадаємо, Інтер вдома обіграв Ювентус.