Рух запустив клубний телеканал

У Руху з'явився власник телеканал.

Про це розповів керівник медіацентру львівської команди Богдан Тимовчак.

"Поки канал працює в тестовому режимі. Другий етап - це буде наповнення. А зараз ми дублюємо все, що у нас виходить на YouTube-каналі. Люди, які мають вдома телебачення, можуть дивитися наш медіаконтент по телевізору. До середини 2021 року, крім використання нашого YouTube-каналу, нічого нового не буде.

Хоча від наших партнерів ми бачимо тенденцію, що людям це цікаво. Вже інші оператори телефонували і цікавилися, як можна отримати наш канал. З YouTube ми нікуди не йдемо. Просто хочемо задовольнити потреби всіх глядачів. Деякі більше звикли дивитися телевізор, тепер вони будуть мати доступ до нашого молодого клубу. Хочемо бути доступними для широких верств населення. Ідея клубного каналу - щоб Руху було більше і щоб ми були доступні для глядачів на різних платформах. Таким чином ми хочемо охопити ширшу аудиторію. Розширювати наповнення ми будемо поступово.

Думаємо над новими рубриками з нового сезону. У нашій академії ми плануємо побудувати медіацентр. Вже є виділене приміщення. Там будуть наші телевізійні студії, будемо записувати свої програми, словом - робити свій контент і продакшн. Це ще не завтра, але післязавтра точно. Ми рухаємося крок за кроком", - сказав Тимовчак.